2021/06/26 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يخول الخزعلي ممثلاً له لإدارة محافظة واسط (وثيقة)

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