وفاة امرأة وابنها بصعقة كهربائيه غربي الحلة

2021/06/26 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/توفيت امرأة في العشرينات من العمر وابنها الرضيع بصعقة كهربائيه بمنزلها في حي السلام بناحية أبي غرق غربي الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن امرأة في العشرينات من العمر توفيت اليوم السبت مع طفلها الرضيع أثناء محاولتها تشغيل مضخة مياه في منزلها بناحية أبي غرق غربي الحلة.واضاف أن الشرطة نقلت الجثتين إلى الطبابة العدلية "./انتهى

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