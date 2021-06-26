الصدر يختار ممثلا له في محافظة واسط

2021/06/26 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا / اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى اختيار صباح الخزعلي ممثلا له في محافظة واسط.وقال الصدر في بيان حمل توقيعه وختمه :نود اعلام المؤمنين في (محافظة واسط) بأن العلامة الشيخ صباح الخزعلي) هو ممثلنا الثقة لإدارة محافظة: (واسـط الـعـزيـزة) بـكـل تـفـاصيلها لما فـيـه مـن أخـلاق وعلم وإخلاص جزاه الله خيراً.واضاف " فعلى الإخـوة فـي تلك المحـافـظـة الـعـزيزة ولا سيما طلبة العلم التعاون معـه قـدر الإمـكـان ..راجياً منه أن يـتـخـذ جانب الاحتياط فـي كـل أمـوره فـي فـتـرته الإدارية لمدة (أربعة أشهـر) قابلة للزيادة ..وأن يرجع الـيـنـا فـي مهام الأمـور وطبقاً لـفـتـاوى أبينا الـصـدر (قدس) ./انتهى.

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