انتشال جثة شاب غريق في نينوى

2021/06/26 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني بعثور الشرطة النهرية، اليوم السبت، على جثة شاب بعد يوم من غرقه في محافظة نينوى.وقال المصدر، إن “الشرطة النهرية عثرت على جثة شاب غرق أمس في مشروع ري ناحية ربيعة بعد عملية بحث عنه استمرت لأكثر من 24 ساعة”.وأشار المصدر إلى أن الشاب الغريق من مواليد 1995.وكان مصدر […]

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