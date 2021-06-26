باحث بالشأن البايولوجي يرجح تسجيل 10 آلاف اصابة بكورونا في البلاد

2021/06/26 | 17:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح باحث في الشأن البايولوجي والفايروسات البيئية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الخبير والباحث بالشأن البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الاجراءات الحقيقية التي يجب ان يتخذها المواطن ضد تفشي فايروس كورونا، هي نفسها الاجراءات السابقة، من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم اقامة التجمعات، لافتا الى ان عدم الالتزام بالاجراءات تلك ممكن ان تولد حالة من الازدياد بعدد الاصابات.

وأكد محي، ضرورة زيادة اعداد جرعات التطعيم ومراكزها في جميع انحاء العراق، لافتا الى ان ارتفاع الاصابات مؤشر على ان العراق دخل في موجة ثالثة وجديدة من الجائحة ، مرجحا ان تسجل البلاد نحو 10 آلاف اصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة.

وبيّن محي، ان الحظر الصحي في البلاد لم تكن له نتائج ايجابية لانه غير مطبق، مردفا بالقول: "حسب دراستنا، للحجر الصحي في العراق، تبين ان لها نتيجة عكسية، بمعنى ارتفاع الاصابات اثناء فترة الحظر لعدم التزام المواطنين به".

هذا وكانت خلية الإعلام الحكومي قد أكدت خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم السبت: ان توحيد وتنسيق الجهد الحكومي لمساندة وزارة الصحة في مواجهة الموجة الثالثة للجائحة.

واضافت: ان الخلية تعمل على تنسيق الجهد الحكومي؛ لدعم الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، لاسيما في ما يتعلق بزيادة وتيرة توزيع اللقاحات، لمضاعفة أعداد منافذ تلقي الجرعات، وتذليل العقبات الفنية والادارية لتوريد المزيد من اللقاحات من المناشيء العالمية الرصينة، وفرض الإجراءات الوقائية في البلد، وتهيئة مراكز الحجر الصحي للحالات الطارئة.

وأكدت، انه وبموجب البيانات الواردة من منظمة الصحة العالمية، فعالية اللقاحات التي تم توريدها، مشيرة الى عدم تسجيل أية حالات جانبية سلبية في العراق لأي مواطن بسبب تلقي اللقاحات، داعية في الوقت ذاته وسائل الاعلام المحلية كافة، ومنظمات المجتمع المدني؛ الى حث المواطنين على الإسراع لتلقي اللقاح؛ من أجل كبح جماح الموجة الثالثة قبل دخولها.

وعدت الخلية، خلال بيانها، الموجة الثالثة لجائحة كورونا، من أخطر الموجات التي يشهدها العراق؛ مؤكدة ان منظمة الصحة العالمية أنها ربما تشهد انتشارا هو الأكبر في العراق منذ دخول هذا الوباء البلد في 2020.

PUKmedia خاص

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