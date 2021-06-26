التجارة تعلن وصول الباخرة COYOYE محملة بالرز لحساب البطاقة التموينية

2021/06/26 | 18:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التجارة، السبت، عن وصول الباخرة COYOYE والمحملةً بكمية 31,500 الف طن الى ميناء ام قصر لحساب البطاقة التموينية .وقالت الوزارة في بيان لها نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب المهندس باسم نعيم العكيلي ان “ملاكات الشركة في الميناء باشرت تفريغ حمولة الباخرة ( coyoye) المحملة بالرز الارغواني المستورد ، […]

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