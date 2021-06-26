المسعودي: الحشد ثروة العراق وعلى الجميع تقويته وجعله بالمسار الصحيح

2021/06/26 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في هيئة الحشد الشعبي، الشيخ سامي المسعودي، اليوم السبت، أن الحشد ثروة العراق وعلى الجميع تقويته وجعله بالمسار الصحيح.

وقال المسعودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحشد الشعبي ثروة البلد وعزة الوطن أمام دول الجوار، وهي قوةً وطنية دافعت عن الارض والعرض وهي جزء من القوات الوطنية العراقية"، مشدداً على ضرورة "العمل على جعله على المسار الصحيح من تدريب ودعم واسناد ليكون ركنا اساسيًا عسكريًا للوطن".

ولفت إلى "ضرورة الابتعاد عن التشكيك والتسقيط لانه زمن ولى، ايمانا بهيبة الدولة وسيادتها".

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