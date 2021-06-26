بيل يقود ويلز.. وتغيير في هجوم الدنمارك

2021/06/26 | 18:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن منتخبا ويلز والدنمارك، التشكيلة الأساسية لهما، قبل مواجهة الفريقين، مساء اليوم السبت، في افتتاح مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويقود جاريث بيل، تشكيل المنتخب الويلزي في الخط الأمامي، إلى جانب دانييل جيمس وكيفر مور، وسيتواجد أيضًا آرون رامزي في وسط الملعب.

أما تشكيلة المنتخب الدنماركي، تضم حارس المرمى الشهير كاسبر شمايكل، ويلعب في الوسط، نجم توتنهام بيير إيميل هويبيرج.

وفي الخط الأمامي، سيلعب كاسبر دولبرج كمهاجم صريح على حساب يوسف بولسن، ومن حوله مارتن برايثوايت وميكل داسمجارد.

وجاءت تشكيلة المنتخبين كالتالي:

الدنمارك: شمايكل، كريستينسن، كاير، فيسترجارد، سترايجر، هويبيرج، ديلاني، مايلي، دامسجارد، دولبرج، برايثوايت

ويلز: وارد، روبرتس، ميفام، رودون، ديفيس، ألن، موريل، رامزي، جيمس، جاريث بيل، مور

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