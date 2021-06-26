علماء: سلالة

2021/06/26 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد علماء في جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم السبت، أن السلالة المتحورة "دلتا" المكتشفة في الهند هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد.وقالت القائمة بأعمال وزير الصحة مامولوكو كوباي نجوباني، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن "ذروة الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في كانون الثاني الماضي". وتعتبر جنوب إفريقيا أكثر دول القارة الإفريقية تضررا من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد-19".وتواجه البلاد موجة ثالثة من العدوى حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة أمس".

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