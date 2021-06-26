النفط تعلن خطة جديدة لرفع إنتاج مصفى بيجي إلى 140 ألف برميل يومياً

2021/06/26 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت شركة مصافي نفط الشمال، السبت، عن خطة لرفع الإنتاج في مصفى بيجي إلى 140 ألف برميل يومياً، فيما أشارت إلى أن ذلك يأتي تزامناً بدء تشغيل وحدتين جديدتين إحداهما لتحسين البنزين، قريباً. وأوضح مدير عام الشركة قاسم عبد الرحمن حسين في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، أن “كمية النفط …

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