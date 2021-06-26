أزمة المياه تهدد ديالى بفقدانها الثروة السمكية بعد انتعاشها في المحافظة

2021/06/26 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أكدت مديرية زراعة ديالى إن "أزمة نقص المياه أوقفت 80 من المئة من مشاريع تربية الاسماك نتيجة جفاف الانهر والجداول وانخفاض المخزون المائي في بحيرة حمرين".وقال ياسين كاظم جبار مدير قسم الثروة الحيوانية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان شح المياه تسبب بانخفاض مشاريع تربية الاسماك باستثناء المشاريع العائمة على نهر دجلة والمجازة رسميا التي لم تتأثر بازمة المياه والجفاف .واضاف ان "ازمة المياه اثرت بشكل كبير على مشاريع تربية الاسماك وتوقفها في الاحواض الطينية او الاقفاص العائمة التي تتطلب منسوبا مائيا عاليا".لافتا الى ان "مشاريع تربية الاسماك في الاحواض ممنوعة حاليا بسبب الازمة المائية .من جهته قال محمود الشمري مدير المستشفى البيطري .ان "ديالى مهددة بفقدان اكثر من 75 من المئة من الثروة السمكية جراء الجفاف وشح الايرادات المائية وعدم الاستخدام المبرمج للمياه بالشكل الصحيح .محذراً من كوارث اقتصادية قد تطال الثروة السمكية التي سجلت انتعاشا في الفترة الماضية اسهم في دعم الدخل المادي للكثير من مربي الاسماك في المحافظة /انتهى

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