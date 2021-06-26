شيخ جنكي ومنسق حركة التغيير يبحثان مع رئيس الجمهورية الاوضاع في العراق والانتخابات المقبلة

2021/06/26 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني وعمر سيد علي المنسق العام لحركة التغيير، مع رئيس الجمهورية برهم صالح عددا من الملفات في اقليم كردستان والعراق.جاء ذلك بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني , خلال زيارة قام بها الرئيس المشترك للاتحاد الوطني والمنسق العام لحركة التغيير الى رئيس الجمهورية بمقر اقامته في منطقة ميركه في السليمانية اليوم السبت، حيث عقد اللقاء بحضور اعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني واعضاء غرف حركة التغيير".وفي اللقاء تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول الاوضاع العامة في العراق واقليم كردستان ومسألة الانتخابات المقبلة، وتوافق الرؤى حول ضرورة تكثيف الجهود من اجل التغلب على التحديات لتأمين أمن واستقرار المواطنين ".وجدد شيخ جنكي خلال اللقاء ,أهمية ومصيرية الانتخابات المقبلة كمطلب جماهيري لاجراء الاصلاحات وتصحيح مسار الظروف والاوضاع غير المرغوب فيها التي تواجه البلاد، معتبرا تشكيل تحالف كردستان بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، خطوة مهمة من اجل استقرار ووحدة الصف والخطاب الكردي في بغداد ".واكد الرئيس المشترك على دور الاتحاد الوطني المحفز لجميع الاطراف الكردستانية للتجمع تحت مظلة هذا التحالف بعد الانتخابات، لاعتقدنا اننا معاً اقوى ونتمكن سوية في بغداد بالدفاع عن الحقوق المشروعة والدستورية لشعبنا"./انتهى2

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