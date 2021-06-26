2021/06/26 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكدت عضو لجنة الاتصالات النيابية إقبال اللهيبي، اليوم السبت، أن تهريب سعات الانترنيت لم ينته في العراق، واصفه إياه بأنه ملف "فساد معقد" ويهدد الاقتصاد الوطني، فيما طالبت بفضح المتورطين فيه.

وقالت اللهيبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تهريب سعات الانترنيت من الملفات المعقدة والشائكة في العراق وهو احدى اهم ملفات الفساد الذي يضرب قطاع الاتصالات في السنوات الاخيرة ورغم محاولات وزارة الاتصالات من خلال جهودها في كبح جماح هذه الظاهرة من خلال صولات ميدانية الا ان التهريب لم ينتهي".

وأضافت اللهيبي، أن "تهريب سعات الانترنيت يمثل خسارة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لخزينة الدولة، بالاضافة الى تداعياتها السلبية الاخرى في حصول المواطن على خدمة ضعيفة جدا وغالية في نفس الوقت"، مؤكدة أن "دعم خطط وزارة الاتصالات في مواجهة التهريب سيكون له إطار ايجابي وكبير في تحسين ملف الانترنيت في العراق وخفض كلفته، خاصة وأنه بات مساراً حيوياً في تعاملات الناس من ناحية التجارة والدراسة وحتى التواصل فيما بينهم".

ودعت اللهيبي الى "ضرورة كشف أسماء المتورطين بقضايا تهريب سعات الانترنيت أمام الرأي العام وايضاح الحقائق لبيان حجم الكارثة التي تهدد الاقتصاد الوطني من خلال ممارسات البعض والتي تهدف الى تحقيق أموال بطرق ملتوية وغير قانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فساد معقد".. تحذير نيابي من "تهريب مستمر" للإنترنت يكبد العراق خسائر فادحة – عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فساد معقد".. تحذير نيابي من "تهريب مستمر" للإنترنت يكبد العراق خسائر فادحة – عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).