الأزمة النيابية تلوح بعودة العمل بـ

2021/06/26 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجحت خلية الأزمة البرلمانية، اليوم السبت، تشديد الاجراءات الوقائية بعد دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة كورونا، ملوحة بعودة العمل بـ"الحظر الشامل".

وقال عضو الخلية النائب عبد عون العبادي لـ(بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي مازال في خطراً خصوصاً مع تسجيل الاصابات اليومية والوفيات اليومية بأرقام كبيرة، وبعد دخول العراق في الموجة الثالثة من الجائحة"، مؤكدا أن "هذا الأمر ربما سيدفع الى تشديد الاجراءات الوقائية لمنع حصول ارتفاع كبير في الاصابات والوفيات اليومية".

وبين العبادي، أن "من ضمن الإجراءات الوقائية المشددة العودة الى الحظر الشامل أو ربما الحظر على بعض المناطق ذات الاصابات الكبيرة"، مبينا أن "هذا الأمر يبقى رهن قرارات لجنة الصحة والسلامة".

ولفت الى أن "مجلس النواب سوف يكون له اجتماع قريب، ليرفع بعض التوصيات الى وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة، بخصوص الموجة الثالثة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، دخول البلاد في الموجة الثالثة لجائحة كورونا، مشيرة إلى استمرار الوزارة في خطة زيادة كميات اللقاحات ومنافذ التحصين.

وحذرت من أن الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً.

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