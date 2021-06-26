2021/06/26 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استثناء موظفي مفوضية الانتخابات من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثناء موظفي مفوضية الانتخابات من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثناء موظفي مفوضية الانتخابات من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).