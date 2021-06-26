النفط تكشف عن خطة جديدة لرفع إنتاج مصفى بيجي إلى 140 ألف برميل يومياً

2021/06/26 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة مصافي نفط الشمال، اليوم السبت، عن خطة لرفع الإنتاج في مصفى بيجي إلى 140 ألف برميل يومياً، فيما أشارت إلى أن ذلك يأتي تزامناً بدء تشغيل وحدتين جديدتين إحداهما لتحسين البنزين، قريباً.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير عام الشركة قاسم عبد الرحمن حسين، قوله: ان "كمية النفط الخام المكرر من مصفى بيجي تصل الى مئة الف برميل في اليوم الواحد وسيتم خلال شهر أيلول المقبل، تشغيل وحدتي تحسين البنزين، وهدرجة مقطرات الخفيف ومنظومة الضغط العالي لمصفى صلاح الدين- 2 لزيادة الانتاج".

وأضاف: ان "إنتاج مصفى بيجي من النفط الخام المكرر سيصل عند ذلك إلى 140 ألف برميل في اليوم الواحد"، مؤكدا "عدم وجود معوقات في العمل، وأن الامور تسير ضمن الجدول الزمني المرسوم من قبل الشركة ووزارة النفط".

ولفت حسين إلى، أنه "سيتم مطلع العام المقبل أيضا، العمل على إعادة تأهيل مصفى الشمال، وهو اكبر مصافي الشركة، والذي تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ألف برميل يوميا"، مبيناً أنه "تمت تهيئة جميع التحضيرات لذلك".

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