بلينكن: موعد انسحاب واشنطن من المحادثات مع إيران بات قريبا

2021/06/26 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن موعد انسحاب واشنطن من المحادثات النووية مع إيران بات قريبا من دون تحديد موعد ثابت للانسحاب.

تصريحات بلينكن بددت آمال إنعاش محادثات الاتفاق النووي في فيينا بعد ست جولات من المفاوضات المستمرة وسط توقعات بقرب التوصل الى اتفاق مع إيران.

وعزا مراقبون انتهاء المحادثات بهذا الشكل الى رفض طهران الرد على طلب تمديد اتفاق المراقبة المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تقديم أسباب واضحة واصرارها على رفع جميع العقوبات الأميركية كشرط للتراجع عن خطواتها النووية.

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