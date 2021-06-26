2021/06/26 | 18:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق لافت للصميدعي على صورة الكاظمي وابو فدك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق لافت للصميدعي على صورة الكاظمي وابو فدك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).