2021/06/26 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 16 دقیقة

701 مشاهدة

قرر مجلس الوزراء، السبت، استثناء موظفي المفوضية العليا للانتخابات من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم، (26 حزيران 2021)، ان "مجلس الوزراء قرر استثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات أجـور ساعات العمـل الإضافية للموظفيـن والعقـود، بما لا تتجاوز عن (3) ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي".

وأضاف البيان، ان "القرار تضمن تأجيل استيفاء المبالغ وأجور الخدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة باجراءات إيجار المخازن التابعة للمفوضية، استنادا إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (٢۱ لسنة ٢٠١٣) المعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار (۲٪) المثبتة من المادة (11/ الفقرة أولا) والمادة (٢٦/الفقرة ثالثا/ج) مـن القانون المذكور بشأن تمديد بدل الإيجار المسمى في العقد تفرض زيادة بمقدار (١٠٪) من إيجار السنة السابقة".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصدر بيانا بشأن ساعات عمل شريحة من الموظفين والعقود) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصدر بيانا بشأن ساعات عمل شريحة من الموظفين والعقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).