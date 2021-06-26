تناول الشوكولاتة وحرق الدهون.. دراسة طبية تكشف مفاجأة صادمة

2021/06/26 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحرص من يتبعون حمية لإنقاص الوزن على

الابتعاد عن الشوكولاتة، لأنها تحتوي

على عدد كبير من السعرات الحرارية، لكن

باحثين أميركيين كشفوا، مؤخرا، أن هذا

الرأي ليس دقيقا على الدوام.

وذكرت دراسة حديثة، أن ت

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