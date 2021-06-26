وسط انهيار في قيمة الليرة.. احتجاجات وقطع طرق في لبنان تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي

2021/06/26 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان،

السبت، وسط قيام متظاهرين بقطع الطرقات

في عدد من مناطق البلاد، تنديدا بالوضع

الاقتصادي المتردي والتراجع الحاد في

قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وأقدم المحتجون عل

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