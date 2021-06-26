مجلس الوزراء يستثني مفوضية الانتخابات من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية

2021/06/26 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقرّر مجلس الوزراء، استثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات أجـور ساعات العمـل الإضافية للموظفيـن والعقـود، بما لا تتجاوز عن (3) ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القرار تضمّن تأجيل استيفاء المبالغ وأجور الخدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة، بإجراءات إيجار المخازن التابعة للمفوضية".وأضاف، أن ذلك يأتي "استنادا إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة2013) المعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار (2%) المثبتة من المادة (11/ الفقرة أولا) والمادة (26/الفقرة ثالثا/ج) مـن القانون المذكور بشأن تمديد بدل الإيجار المُسمّى في العقد تفرض زيادة بمقدار (10%) من إيجار السنة السابقة".

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