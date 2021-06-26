2021/06/26 | 19:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزارء، السبت، استثناء المجلس، موظفي المفوضية العليا للانتخابات من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الأمانة العامة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2021)، إنه "قرّر مجلس الوزراء، استثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات أجـور ساعات العمـل الإضافية للموظفيـن والعقـود ، بما لا تتجاوز عن (۳) ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي".

وأضافت، "وتضمّن القرار تأجيل استيفاء المبالغ وأجور الخدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بإجراءات ايجار المخازن التابعة للمفوضية، استنادا إلى أحكام المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة ٢۱ لسنة ٢٠١٣ المعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار 2% المثبتة من المادة 11/ الفقرة أولا والمادة ٢٦/الفقرة ثالثا/ج مـن القانون المذكور بشأن تمديد بدل الإيجار المُسمّى في العقد تفرض زيادة بمقدار ١٠٪ من إيجار السنة السابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد من مجلس الوزراء يخص موظفي مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد من مجلس الوزراء يخص موظفي مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).