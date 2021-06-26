مجلس الوزراء يستثني موظفي المفوضية العليا للانتخابات من قرار تحديد صرف الساعات الإضافية

2021/06/26 | 19:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرّر مجلس الوزراء، استثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات أجـور ساعات العمـل الإضافية للموظفيـن والعقـود ، بما لا تتجاوز عن (۳) ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي.وتضمّن القرار / حسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء/ تأجيل استيفاء المبالغ وأجور الخدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة باجراءات إيجار المخازن التابعة للمفوضية، استنادا إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (٢۱ لسنة ٢٠١٣) المعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار (۲٪) المثبتة من المادة (11/ الفقرة أولا) والمادة (٢٦/الفقرة ثالثا/ج) مـن القانون المذكور بشأن تمديد بدل الإيجار المُسمّى في العقد تفرض زيادة بمقدار (١٠٪) من إيجار السنة السابقة./انتهى3

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