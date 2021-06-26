ارتفاع إصابات كورونا في فنلندا بسبب مشجعي كرة عائدين من روسيا

2021/06/26 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت السلطات الصحية الفنلندية ارتفاعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا عزته إلى مشجعي كرة القدم العائدين من روسيا بعد حضور مباريات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)في سان بطرسبرغ.

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