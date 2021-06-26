2021/06/26 | 19:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قندوز (أفغانستان),-(أ ف ب) – فرت قرابة خمسة آلاف عائلة أفغانية من منازلها في قندوز بعد أيام من المعارك بين طالبان والقوات الحكومية، حسبما أعلن مسؤولون السبت، فيما يواصل المتمردون تطويق المدينة الرئيسية في شمال أفغانستان.وكانت حركة طالبان قد سيطرة لفترة وجيزة على المدينة مرتين في السنوات الماضية، لكنها الآن استولت على أقاليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة آلاف عائلة تفر من مناطق القتال بين طالبان والقوات الحكومية في افغانستان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة آلاف عائلة تفر من مناطق القتال بين طالبان والقوات الحكومية في افغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).