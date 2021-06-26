2021/06/26 | 19:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لا زالت تفاصيله غير معروفة".. الخدمات النيابية تدعو لإحالة مشروع "صقر بغداد" إلى النزاهة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/26 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لا زالت تفاصيله غير معروفة".. الخدمات النيابية تدعو لإحالة مشروع "صقر بغداد" إلى النزاهة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لا زالت تفاصيله غير معروفة".. الخدمات النيابية تدعو لإحالة مشروع "صقر بغداد" إلى النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).