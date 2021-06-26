الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين اثنين في نينوى

2021/06/26 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن اعتقال عنصرين من داعش عملا في “الحسبة والمعسكرات العامة”، بمحافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، …

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