الفياض يصدر بيانا حول استعراض الحشد

2021/06/26 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، بياناً حول الاستعراض الذي أقامته الهيئة بذكرى التأسيس وانطلاق عمليات التحرير.وقال الفياض في البيان الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه،”اليوم أنهى الحشد الشعبي استعراضه العسكري الأول في ذكرى ولادته السابعة وبدء معاركه ضد عصابات داعش الإرهابية”، مضيفاً أن “الاستعراض المهيب الذي شاهده …

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