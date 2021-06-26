2021/06/26 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرّر مجلس الوزراء، اليوم السبت، استثناء موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات أجـور ساعات العمـل الإضافية للموظفيـن والعقـود ، بما لا تتجاوز عن (۳) ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “القرار تضمّن تأجيل استيفاء المبالغ وأجور الخدمة من المفوضية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يستثني موظفي مفوضية الانتخابات من تحديد صرف الساعات الإضافية first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يستثني موظفي مفوضية الانتخابات من تحديد صرف الساعات الإضافية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يستثني موظفي مفوضية الانتخابات من تحديد صرف الساعات الإضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).