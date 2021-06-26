الإعلام الأمني تعلن نتائج “نوعية” لعمليات أمنية في البصرة

2021/06/26 | 19:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن نتائج “نوعية” لعمليات أمنية نفذت في محافظة البصرة.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قيادة عمليات البصرة ومن خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وقوة مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة …

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