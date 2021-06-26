الخلية تعلن نتائج “نوعية” لعمليات أمنية جنوبي العراق

2021/06/26 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن نتائج “نوعية” لعمليات أمنية نفذت في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن “قيادة عمليات البصرة ومن خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وقوة مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على ١١ مطلوباً للقضاء اثنين منهم بتجارة المواد المخدرة”.

وأشار البيان إلى، “تمكن القوة من ضبط ١٧ بندقية آلية كلاشنكوف ورشاشتين متوسطة BKC وعتاد خفيف عدد /١٣ حاوية مملوءة وكذلك اعتدة متوسطة ومواد مخدرة”.

وأوضحت الخلية، أن “هذه العمليات كانت على محورين، الأول شمل مناطق الدير والهارثة والهوير والاهوار أطراف مناطق الشافي من خلال اللواء ٣٦ الآلي والشرطة الاتحادية وقوة مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة بالإضافة إلى شرطة البصرة، اما المحور الثاني شمل مناطق أبو الخصيب وام الرصاص الفاو مركز محافظة البصرة من خلال لواء المغاوير قيادة عمليات البصرة وقوة مرتبة من مقر قيادة العمليات وافواج شرطة المحافظة وكذلك والوكالات الاستخبارية”.

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