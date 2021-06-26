شرطة بغداد توضح لـNRT اجراءات القمة الثلاثية وحقيقة قطع الشوارع (فيديو)

2021/06/26 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد قائد شرطة بغداد، اللواء الركن، ماجد الموسوي، السبت، عدم قطع شوارع العاصمة خلال انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، المقررة غدا الاحد.

وقال الموسوي، في تصريح لـNRT اليوم، (26 حزيران 2021)، ان "قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية اخذت على عاتقها تأمين الحماية للقمة العربية التي ستعقد في بغداد، وان الاجراءات تسير بشكل طبيعي والموقف ممتاز جدا".

وأوضح، انه "لا يوجد قطع للشوارع، ويوم أمس كانت هناك ممارسة امنية واستمرت لساعتين وانتهت، ولن يحدث اي قطع خلال انعقاد القمة".

وتستعد بغداد لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني لانعقاد قمة ثلاثية مرتقبة غدا الاحد، التي من المتوقع أن تتضمن حوارات بشأن عدد من الملفات المشتركة، بينها الحرب على الإرهاب، وأزمات المنطقة، والتعاون والتنسيق بين الدول الثلاث.

وتعتبر قمة بغداد الثلاثية المرتقبة، امتدادا للقاء سابق عقد في الأردن نهاية آب العام الماضي، بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان قد أعلن خلال اللقاء السابق عن تشكيل البلدان الثلاثة مجلسا تنسيقيا حول قضايا الطاقة والتجارة والاستثمار، كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر ببغداد في نفس الإطار.



وتركزت القمة الأولى، التي شارك بها مسؤولون من البلدان الثلاثة، على التجارة والاقتصاد والطاقة.

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