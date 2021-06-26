2021/06/26 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 35 دقیقة

1139 مشاهدة

كشفت القوات الامنية، السبت، عن البدء بحملة كبيرة ضد السلاح المنفلت في الايام المقبلة، داعية العشائر العراقية بوضع ضوابط لردع المتهورين في استخدام السلاح.

وذكر قائد الفرقة 11 اللواء الركن عقيل السعدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية، (26 حزيران 2021)، ان "مسؤولية الامن تقع على عاتق العشائر ايضا ومطلوب منهم التعاون مع القوات الامنية"، مبينا انه "القينا القبض على شيوخ عشائر لتنفيذهم (دكات عشائرية)."

واضاف السعدي، ان "هناك حملة كبيرة ضد السلاح المنفلت في الايام المقبلة ومحاسبة جميع المقصرين"، داعيا الى "وضع ضوابط عشائرية لردع الشباب المتهورين في استخدام السلاح."

واكد السعدي انه "يجب ان تكون العشيرة هي الرادع الاول للحد من السلاح المنفلت وليس القانون"، موضحا انه "تم توقيع وثيقة من قبل العشائر العراقية للبراءة والكسر لكل من يتاجر للمخدرات، حيث اصبحت مناطقنا رائجة بهذه التجارة وعلى الاهل مراقبة ابنائهم".

وفي سياق متصل، قال قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي، ان "العشيرة هي من تحملت وزر المسؤولية بعد سقوط النظام السابق وانهيار القوات الامنية وكذلك ايام الحرب الطائفية"، مبينا انه "تمكنا من اعادة اللحمة الى المناطق الساخنة في شمال بغداد (الراشدية والحسينية) واذا كانت المناطق امنه اليوم فانها بجهود العشائر".

واشار الى ان "الدكة العشائرية اخذت طابع ومنحنى خطير لا يليق بنا كعشائر ومسلمين، لانه سابقا كانت (الدكة) تحدث وسط الليل باطلاقات نارية قليلة، اما اليوم فانها تحدث في وضح النهار وبقنابل يدوية مسببة الكثير من حالات الوفاة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: حملة أمنية كبيرة ''حاسمة'' خلال الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: حملة أمنية كبيرة ''حاسمة'' خلال الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).