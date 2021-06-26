2021/06/26 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع كشف نجم التنس السويسري روجيه فيدرر، أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعد بطولة ويمبلدون التي تنطلق منافساتها بعد غد الاثنين.وقال فيدرر في تصريحات للصحافيين اليوم السبت: "ما زلت أنوي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية".وأضاف: "لكننا سنعيد تقييم كل شيء بعد ويمبلدون.هدفي هو المشاركة في أكبر عدد ممكن من البطولات.لكن هذه يعتمد على النتائج والحالة البدنية".وتابع: "أتمنى لو كان بإمكاني أن أقول لكم المزيد.لكن في الوقت الحالي لم تعد الأمور بالبساطة التي كانت عليها في الماضي فمع تقدم العمر، يجب أن نكون أكثر انتقائية، ولا يمكنني المشاركة في كل البطولات".ولا يزال التتويج بميدالية ذهبية أولمبية في منافسات الفردي بمثابة الإنجاز الغائب عن مسيرة فيدرر الحافلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيدرر يتخذ قراره بشأن الأولمبياد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيدرر يتخذ قراره بشأن الأولمبياد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).