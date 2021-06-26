الخفاجي يستطلع تجربة أنقرة في مشاريع الإسكان: نستهدف إنشاء منازل لائقة

2021/06/26 | 20:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، السبت، تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية، مع رجال أعمال أتراك، خلال زيارته التي يجريها إلى تركيا.

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وقال المكتب الإعلامي للخفاجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2021)، إنه "التقى محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، اليوم السبت، 26 حزيران، 2021، بعدد من رجال الأعمال في الجمهورية التركية، بعد أن وصلها في أول زيارة خارجية يجريها منذ توليه المنصب".

وقال الخفاجي وفق البيان، أنه "بحث مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك في العاصمة التركية أنقرة، تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية في مجال السكن والزراعة وتطوير البنية التحتية وغيرها".

وأشار الخفاجي، إلى أنه "تم التباحث ايضاً حول الاستفادة من تجربة بلدية أنقرة، في دعم عمل بلديات محافظتنا، وملف إدارة الاعمار والبناء وايضاً ملف معالجة العشوائيات، حيث سيتم تنفيذ مشاريع إسكانية بكلفة مناسبة لإسكان ابناء المحافظة في منازل لائقة".

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