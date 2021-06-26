عشية انعقاد القمة الثلاثية ..انتشار امني بشوارع وساحات بغداد بهدف تأمينها

2021/06/26 | 20:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/انتشرت اليات عسكرية في شوارع وساحات مهمة من العاصمة بغداد لتامين القمة الثلاثية التي تعقد يوم غد بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الاردن ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ".وتحتضن العاصمة بغداد يوم غد الأحد، القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن بعد تأجيلها مرتين بسبب ظروف طارئة.وقال مصدر دبلوماسي مسؤول، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه لبغداد للمشاركة بالقمة الثلاثية التي ستضم الملك عبد الله الثاني ملك الاردن ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وبين المصدر أن "القمة تأتي لتفعيل جميع الاتفاقيات للدول الثلاث التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، وأنها تعقد في بغداد استكمالاً للقمتين السابقتين في مصر والأردن".وقالت الصحيفة، إن السفير العراقي لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي وصل إلى بغداد للمشاركة في استقبال الوفدين الرسميين المصري والأردني "./انتهى2

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