الصحة النيابية تحذر من زيادة اعداد الوفيات نتيجة الموجة الثالثة لكورونا وتدعو لايقافها بجرعتين

2021/06/26 | 20:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم السبت ، “من زيادة في اعداد الوفيات نتيجة الموجة الثالثة لجاحة كورونا ، داعية في الوقت نفسه الى ” الاسراع باخذ اللقاح بجرعتين “.

وقال عوض اللجنة جواد الموسوي في بيان صحفي تلقت “خبر برس”(واخ): “جميع الدلائل العلمية تشير الى ان الزيادة في اعداد الاصابات في الايام الاخيرة تعود الى دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة الكورونا فايرس بسبب المتغير دلتا الجديد للكورونا والتي تصيب البلدان المتأخرة نسبيا في اعداد المتلقين للقاحات “، مبينا ان” هذا المتغير سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته ، ولا يمكن ايقافه الا بجرعتي لقاح ، بمعنى انك لست بمأمن من الاصابة به اذا كنت غير ملقح” .

واكد الموسوي ” انه لاحماية من هذا الوباء الا بالتزام بتعليمات الوقاية الصحية واخذ اللقاح بصورة كاملة “، مشيرا الى ان” المتغير ( دلتا ) لن يكون هو الاخير ، ولن يتوقف الوباء فجاة او يتحول الى سلالة ( لقاحية ) كما يشيع البعض “.

واوضح ان” اللقاح وحده هو من سيقف بوجه كل هذا الموت ، بدون اللقاح انت ( عاري ) امام أسوء متغير عرفته مراكز السيطرة على الأمراض حول العالم ، داعيا ” الجميع التسارع باخذ اللقاح فجميع الاسرة في المستشفيات قاربت على الوصول لسعتها القصوى”.

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