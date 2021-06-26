صفقة مدريدية تُطبخ على نار هادئة داخل معسكر فرنسا

2021/06/26 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تشهد كواليس معسكر منتخب فرنسا في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" صفقة محتملة لنادي ريال مدريد.

ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية أن جوليس كوندي، نقل رغبته في الانتقال إلى الفريق الملكي لزملائه في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي وكريم بنزيما ورافائيل فاران.

وأضافت أن ما يعيق الصفقة هو الشرط الجزائي في عقد كوندي مع ناديه إشبيلية، والبالغ 80 مليون يورو.

ولفتت إلى أن رحيل سيرجيو راموس، وغموض موقف فاران، قد يدفع إدارة الريال لضم المدافع الفرنسي الذي تألق مع إشبيلية الموسم الماضي، مسجلا 4 أهداف في 49 مباراة بكل البطولات، وساهم في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت أيضا إلى أن ريال مدريد لن يكون الفريق الوحيد المهتم بضم جوليس كوندي (22 عاما) بل هناك 3 أندية إنجليزية ترغب في التعاقد معه، وهي تشيلسي، مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

ودوليا، فإن جوليس كوندي يتواجد لأول مرة في معسكر الديوك، حيث شارك في جزء من المباراة الودية ضد ويلز، إضافة إلى توظيفه كظهير أيمن أمام البرتغال في مباراة الجولة الأخيرة من يورو 2020.

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