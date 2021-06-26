صدمة في ألمانيا.. ومؤشرات على دافع التطرف في اعتداء فورتسبورغ

2021/06/26 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الألمانية، السبت، أن محققي الشرطة يدرسون إن كان التطرف أم العامل النفسي وراء تنفيذ رجل يبلغ 24 عاما هجوما بسكين في مدينة فورتسبورغ جنوبي البلاد، أودى بثلاث نساء وخلّف ستة مصابين بجروح بالغة.

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