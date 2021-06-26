برهم صالح يستقبل قيادتي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير

2021/06/26 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع قيادتي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير آخر التطورات على الساحة السياسية في العراق وملف الانتخابات المبكرة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس صالح في السليمانية كلا من الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور جنكي، والمنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي، في لقاء تم خلاله تبادل الآراء بشأن الوضع السياسي في إقليم كردستان والعراق بشكل عام.

واتفق الحاضرون في اللقاء على ضرورة بذل المزيد من الجهود بهدف التغلب على الصعوبات وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، والتأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة كونها تمثل مطلبا شعبيا يتم من خلاله اجراء الإصلاح، في حين سلط اللقاء الضوء على أهمية التحالف الذي تم تشكيله مؤخرا بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير.

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