الفرطوسي يكشف عن الجهة التي توقع على تسيلح الحشد

2021/06/26 | 20:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد القيادي في الحشد الشعبي، الشيخ كاظم الفرطوسي، اليوم السبت، ان التنوع داخل الحشد الشعبي يعطي رسالة واضحة بان جميع المنخرطين داخله هم ابناء العراق، كاشفا عن الجهة التي توقع على تسليح الحشد.وقال الفرطوسي، في تغطية خاصة حول استعراض الحشد الشعبي بثتها قناة الايام الفضائية، ان “هذا العيد يبعث برسالة بان الحشد حقق […]

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