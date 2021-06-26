صدور رواية 'خيط واهن' للكاتب والروائي جان بابير

2021/06/26 | 20:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر مؤخرا الرواية السادسة للكاتب الكوردي السوري جان بابير، بعنوان "خيط واهن" عن دار "آڤا " للنشر والتوزيع في مدينة كوباني.

فكرة الرواية -وحسب رؤية الكاتب الفلسفية وعلى لسان البطلة الضمنية "بريشان" - هي إلقاء الضوء على قضية اجتماعية ونفسية من شأنها أن تظهر في أي مكان و زمان .

مداخل هذه الأطروحة كثيرة ومتشعبة يرتبط واحدها بالآخر، بدءً من العنوان " خيط واهن" المرتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقة كل من الشخصيتين اللتين تحركان الأحداث في الرواية، وكلمة الإهداء في بداية الرواية مرورًا بالمصطلحات والمجازات المبهمة وليست انتهاءً بالعناوين الفرعية ( الأربع والأربعين) وفصل المصائر والحيوات المركزية والثانوية والعابرة حتى في الرواية.

وبمعزل عن القضية التي تناولها الكاتب والتي نتفق جميعًا على صعوبة إدراكها (الخنثى) وتعقيدها تركيبًا فيزيولوجياً ، مارس الكاتب في الرواية " لعبة الفلسفة" في بعض النصوص وجاء بمفردات وتراكيب نادراً ما تُستعمل، وأعتقد أنها من المهام الصعبة التي اتقنها الكاتب :

" لم تكن حياتي كأية امرأة عادية بل كانت مليئة بالانكسارات، هرب حلمي حافياً من أحضان الفجر"

" في هذا الليل الموحش، يستمتع به النهم بمعناه الدقيق المبني كاملاً على المعنى العدم، لتفرّ الروح و تتحرر أخيراً من سجن الجسد"

حيث نراه كما في سابق رواياته يقيم حواجز مختلفة وكثيرة في الرواية الاعتيادية سرداً و فكرة، ليتطرق إلى ضرورة الوعي بالذات والتثقيف الجنسي منذ الصغر في مجتمعٍ يخشى من أي تشوه خلقي وجيني .

ومسألة الكبت والحالة النفسية التي يصل إليها الإنسان في حال لازمه هذا الشعور " نتيجة الكبت والعجز بقي تاجين يؤذي نفسه، ويكذب على ذاته والآخرين "

الإشارة إلى الفوضى السياسية في البلاد لتزامن الرواية مع أحداث الأزمة السورية .

استخدم الكاتب لغته التي يتفرد بها والتي تميل إلى الشعرية في معظمها..

لكن السؤال يبقى ؛

-هل يحافظ النص على ثقل المعنى مقابل لغته تلك ؟

-هل بمقدوره زج القارئ في رواياته حسب مزاجه وأدواته وعناصره وتخيلاته؟

-هل استطاع الكاتب الحفاظ على المسافة بينه وبين ذاته ؟ بينما يعيش صراع تاجين النفسي؛ الذي يقدّم زوجته لصديقه سعيد كتكفير ذنب ؛وسرد الحكاية الشخصية لامرأة تسيطر هي ذاتها وتتحكم في تسيير الأحداث .

-هل حاول الكاتب إيجاد حلول لهذه المشكلة ؟؟

لا أعتقد أنّه فعلها بقدر وضعنا في مسألة حسابية تعذّر حلها ( من الضحية ) بريشان أم تاجين ؟

وأخيراً سأترك بعض الاقتباسات الواردة على لسان بريشان:

" الحب نقبله بكل أهواله وأحواله، بالفقد والامتلاك، بالرحيل واللقاء "

"تاجو عزيزي لم تُلد ومعك تلك القسوة، بل النقص الذي فيك أوجد تلك القسوة"

" لماذا سمّوني بريشان ؟ هل لأحمل الاسم أمانةً في جيد سنواتي العشبية الطرية التي لم تنضج بعد بقيظ الحياة؟ في الفقدان الكبير أعلم جيداً أنه قلبي يقطر من أحداقي! أنا لم أُغضب ربي يوماً، كنت على علاقة حميمة معه، ويموت الآن في داخلي "

"تعقد الأمل بخيطٍ واهن ينقطع قبل الوصول "

" الموت ليس بالضرورة شنقاً أو رمياً بالرصاص، ولا كرسياً كهربائي.



أسكن كزوجة مع خنثى تحت سقف العادات، هذا أيضاً موتٌ من نوعٍ آخر بطيء وموجع، القبول بهذه الحياة تشعرني بأن النتانة تفوح مني، أعيش مع اللامتوقع نصف عيشة، نصف حياة، مهددة بمياه العادات أن تغرقني، هل هنا للرب مشيئة؟"

يذكر أن جان بابير هو شاعر وروائي ومخرج سينمائي كوردي سوري ، ولد في 27 آذار عام 1970م في قرية (بوزيك) بمدينة كوباني.



صدر له حتى الآن، شعراً ورواية:

• شطحاتٌ في الجحيم (شعر)، 1998م – دمشق.

• الأوتاد (رواية)، 2000م – دمشق.

• الأوتاد الطبعة الثانية: دار مقام للنشر والتوزيع 2018 مصر.

• ديوان شعر باللغة الكوردية (Gewiriya Helbeste Za)، 2001م – بيروت.

• قراراتُ الخطيئة (شعر)، مشترك مع الشاعر صلاح الدين مسلم، 2003م.

• ثلاثية كورستان:

• فوضى الفوضى (رواية)، 2005م.

• صريرُ الأحدِ غرفةُ الأربعاء (رواية)، 2007م.

• نبوءةٌ اغتالها التدوين (رواية)، 2019م

• طفلٌ يلعبُ في حديقة الآخرين (شعر)، 2012م.

• عقدٌ قرانٍ في القصيدة (شعر)، مشترك مع الشاعرة الأمازيغية خديجة بلوش، 2013م – تونس.

• متنُ الغجر (شعر)، مشترك مع تارا إيبو.

الطبعة الثانية لثلاثية كورستان: تحت عنوان (فوضى الفوضى) في كتاب واحد دار مقام للنشر والتوزيع 2018م مصر.

• ديوان (Peyalên Janê)، 2019م – كوباني.

• هيمن تكنسين ظلالك (رواية) دار آفا للنشر والتوزيع 2019م، بالتزامن مع مقام للنشر والتوزيع – مصر.

مثال سليمان

2021/6/26

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور رواية 'خيط واهن' للكاتب والروائي جان بابير ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور رواية 'خيط واهن' للكاتب والروائي جان بابير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).