مدمرة أمريكية صاروخية تدخل مياه البحر الأسود

2021/06/26 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت القوات البحرية للولايات المتحدة أن المدمرة المزودة بالصواريخ “USS Ross” دخلت اليوم السبت إلى مياه البحر الأسود للمشاركة في التدريبات العسكرية متعددة الدول “Sea Breeze – 2021”.

وذكر الأسطول الأمريكي السادس، في بيان، أن المدمرة الأمريكية ستنضم إلى 31 سفينة عسكرية أخرى خلال الجانب البحري من التدريبات.

وأوضح أن سيناريو التدريبات “يشمل توحيد قوات مسلحة من الأمريكتين الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا لتنفيذ تدريبات عسكرية مختلفة في البحر والبر والجو، بما في ذلك أعمال قتالية على الأرض ضد سفن وقوات دفاع جوي وتدريب قدرات على تفكيك الذخائر”.

وستجري هذه التدريبات خلال الفترة ما بين 28 يونيو و10 يوليو في البحر الأسود بمشاركة 32 سفينة ونحو خمسة آلاف عسكري من 32 دولة، منها أوكرانيا.

والأربعاء دعت السفارة الروسية لدى واشنطن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها إلى الامتناع عن التدريب على أعمال قتالية في البحر الأسود، مشيرة إلى أن المناورات “تزيد من مخاطر حوادث غير متعمدة” و”تشجع الميول العسكرية في كييف”.

وستجري مناورات “Sea Breeze – 2021” خلال الفترة بين 28 يونيو و10 يوليو في البحر الأسود بمشاركة قوات من 32 دولة تشمل 32 سفينة و40 طائرة ونحو 5 آلاف عسكري.

وتأتي المناورات بعد حادث إطلاق القوات الروسية أعيرة تحذيرية يوم الأربعاء على مسار المدمرة البريطانية “Defender” بعد خرقها الحدود الإقليمية لروسيا في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

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