 صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  542 المسجلة اليوم بكورونا

2021/06/26 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن تسجيل 542اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 439اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 542 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

439 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بلديات الاول 73 حالات خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 44حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 58حالات خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديده 75 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية28 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 72حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 47 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 23 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 19حالة خلال الرصد الوبائي

103 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

15حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

12 حالة في البلديات

13 حالة في منطقة بغداد جديدة

6 حالات في النهروان

7حالات في الاعظمية

10 حالات في الشعب

8حالات في شارع الكرادة

4حالات في الحسينية

4 حالات في الامين

4 حالات في الزعفرانية

4 حالات في بوب الشام

حالتين في كل من المناطق التالية .



الطالبية /الضباط /السيدية /الغدير / ابو دشير /الزوية /الكاظمية /ام الكبر والغزلان .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 174500 توفي منهم 1772 للاسف فيما اكتسب الشفاء 168693 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4035”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك الجهود”.

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