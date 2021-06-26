محافظ ذي قار يبحث في تركيا تطوير البنى التحتية للمحافظة

2021/06/26 | 20:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار بحث محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم السبت، مع رجال أعمال اتراك، تطوير البنى التحتية للمحافظة.وقال مكتب الخفاجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “التقى اليوم، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في الجمهورية التركية، بعد أن وصلها في أول زيارة خارجية يجريها منذ توليه المنصب، وذلك لبحث …

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