بذكرى تأسيسها.. نائب يطالب هيئة الحشد بأعادة المفسوخة عقودهم على الفور

2021/06/26 | 20:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، السبت، هيئة الحشد الشعبي ووزارة المالية باعادة المفسوخة عقودهم وعلى الفور.

وقال سالم في تصريح صحفي، نشرته الدائرة الاعلامية لكتلة صادقون، واطلع عليه NRT عربية، (26 حزيران 2021) إنه "بمناسبة عيد الحشد الشعبي اطالب هيئة الحشد ووزارة المالية باعادة المفسوخة عقودهم وعلى الفور وخصوصا ان الاموال متوفرة والاجراءات مكتملة ".

وأضاف سالم، "هؤلاء الابطال من المفسوخة عقودهم قدموا اغلى التضحيات خلال معارك التحرير ولديهم اكثر من سبعة الاف جريح وكانوا من السباقين لتلبية نداء الفتوى المباركة ولابد من جبرهم وتقديرهم اسوة بباقي الذين تم اعادتهم من الاجهزة الامنية من الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب".

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، كشف عن مقترح بشأن اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد.

وقال الفياض في حوار متلفز وتابعه NRT عربية، في وقت سابق، انه "لم يتم تخصيص أموال للمفسوخة عقودهم من الحشد في الموازنة"، مؤكدا "رفعنا مقترحاً لرئيس الوزراء السماح للهيئة إعادة المفسوخة عقودهم من تخصيصات الهيئة".

واوضح، ان "المقترح يتضمن مناقلة بعض الاموال من تخصيصات الحشد لاعادة المفسوخة عقودهم"، لافتا الى ان "اغلب المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي هم من شريحة الجرحى".

وتابع: "نستطيع ان نحل الجانب المالي بموضوع المفسوخة عقودهم إلا أننا نحتاج الى إجراءات من الحكومة".

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