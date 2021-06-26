2021/06/26 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، سبب ارتفاع سعر طبقة البيض لما فوق السعر المحدد بـ 5 آلاف دينار.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة طبقت عدة اجراءات للتعامل مع الموضوع لأن مشكلة البيض ولحوم الدجاج حالة مطلوبة جداً من قبل المواطنين".وأضاف أن "من بين تلك الإجراءات الاتفاق مع حقول الدواجن على أن تكون طبقة البيض بـ5 الاف دينار فقط وهناك التزام من قبلهم ولكن عدم وجود الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة أدت الى التلاعب وزيادة الأسعار".وتحدث عن خفايا مهدت للارتفاع بالقول إن "هناك جهات كثيرة تحتكر المادة لرفع الأسعار وهذه الجهات يجب أن تحاسب "، مشددا على ضرورة إيجاد رقابة امنية وصحية يومية لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار".وتابع أن "هناك كثيرا من المخازن الوهمية والتي تخزن البيض لساعات وبعدها تزيد الأسعار"، مبينا أن "علاقة الوزارة بالدواجن علاقة تركز بالحفاظ على الأسعار والضغط على اصحاب حقول الدواجن وهم يلتزمون بذلك نحن ندعمهم بالاعلاف وفق أسعار معينة وباللقاح بشكل بسيط وإيجاد كافة التسهيلات الأخرى". وأضاف أن "المتلاعبين بالأسعار أغلبهم الوسطاء الذين يبيعون البضاعة بسعر مضاعف لعدم وجود رقابة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تكشف خفايا ارتفاع سعر طبقة البيض في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تكشف خفايا ارتفاع سعر طبقة البيض في السوق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).