ايران : الاتفاق النووي ما زال ممكنا

2021/06/26 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن الصفقة حول الاتفاق النووي لا تزال ممكنة.وقال الناطق باسم الوزارة سعيد خطيب زادة بتصريح صحفي: كنا الطرف الأكثر نشاطا في فيينا، وقدمنا معظم المسودات.وكان زادة قال إن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي وليس إيران.وأتى كلام المتحدث الإيراني كرد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الذي قال : ننتظر قرار إيران النهائي بالعودة إلى الاتفاق النووي.واضاف زاده : لم تتخل إيران أبدا عن الاتفاق النووي لكي تعود إليه، لكن أميركا هي التي يجب أن تتخذ قرارات نهائية بالعودة عبر رفع العقوبات غير القانونية والتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية.و اعتبر أن : موقف بلاده لم يتغير منذ بداية المحادثات في العاصمة النمساوية، ألا وهو المطالبة برفع العقوبات الأميركية ومن ثم التحقق قبل الإجراءات الإيرانية واستئناف التزامات بلاده ببنود الاتفاق الموقع عام 2015./انتهى3

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