توزيع دفعة جديدة من الأراضي السكنية على الصحفيين في الكوت

2021/06/26 | 20:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت /نينا/ وزعت اليوم في محافظة واسط دفعة جديدة من الأراضي السكنية على الصحفيين في مركز الكوت .وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:"الدفعة التي وزعت اليوم بمناسبة ذكرى تاسيس الحشد الشعبي شملت اضافة الى الصحفيين منتسبي وزارة الإسكان والأعمار والبلديات العامة ومنتسبي الامن الوطني وهيئة النزاهة وعقارات الدولة وموظفي دائرة تطبيق المادة 140، وقد بلغ عدد القطع التي وزعت اليوم /786/ في مركز المدينة ".واضاف :" سيتم بعد ايام قليلة توزيع دفعة جديدة في الاقضية والنواحي ضمن مبادرة توفير السكن للمواطنين"./إنتهى

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